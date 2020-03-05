VladApostol

Программист - фрилансер 5 лет практики. Работаю по схеме: обговорили план, сделал программу, скинул на тест Вам, если всё устраивает
оплачиваете.
Основной язык Python, 3 года опыта работы с его использованием. Так же
имел опыт разработки приложений на C++/C# winforms, Visual Basic, Rust,
Pascal, Autoit(около года).
Пишу программы в основном для системы Windows: парсеры сайтов; боты для
сайтов (брокеры, продавцы, авторегеры, и другая автоматизация сайтов),
программы для автоматизации каких либо действий в компьютере, в играх, и
подобное.
Так же имею опыт работы с:
1) Создание интерфейсов для программ.
2) Компьютерным зрением: распознавание изображений, шрифтов.
3) Создание программ работающих с прокси/браузером тор.
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