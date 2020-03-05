VladApostol

Программист - фрилансер 5 лет практики. Работаю по схеме: обговорили план, сделал программу, скинул на тест Вам, если всё устраивает

оплачиваете.

Основной язык Python, 3 года опыта работы с его использованием. Так же

имел опыт разработки приложений на C++/C# winforms, Visual Basic, Rust,

Pascal, Autoit(около года).

Пишу программы в основном для системы Windows: парсеры сайтов; боты для

сайтов (брокеры, продавцы, авторегеры, и другая автоматизация сайтов),

программы для автоматизации каких либо действий в компьютере, в играх, и

подобное.

Так же имею опыт работы с:

1) Создание интерфейсов для программ.

2) Компьютерным зрением: распознавание изображений, шрифтов.

3) Создание программ работающих с прокси/браузером тор.