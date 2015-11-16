Здравствуйте.

Меня зовут Влад!

Всегда готов начать работу над новыми креативными проектами в области Графического и Веб-Дизайна. В рамках которых я работаю в области Графического и Веб-Дизайна для различных компаний со всего мира. Больше всего в дизайне я ценю креативность. Мне нравиться создавать что то по настоящему новое, изменять саму суть изделия, а не просто менять форму или делать однообразный и линейный продукт.

-Хорошая цена и 99% довольных клиентов.

Я стремлюсь к минимализму "Вся сложность в простоте") Я предлагаю неограниченное внесение правок до тех пор, пока они являются разумными, конечно. Если не влияет на концепт дизайна и кардинальных изменений.