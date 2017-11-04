VladDevelop
Верстальщик, и просто приятный человек.
Что я делаю:
1. Сайт.
2. Сайт визитка.
3. Landing page.
4. и т.д. (кроме интернет-магазина)
Что вы получите:
1. Качественную верстку без "костылей"
2. Валидный HTML и CSS код.
3. Полную адаптивность под все разрешения.
4. Кроссбраузерность
Что я использую:
1. HTML и HTML5
2. CSS и CSS3 (Препроцессор SASS)
3. Различные анимации и т.д. (по надобности)
4. JQuery
5. Различные JS плагины (по надобности)
6. Bootstrap 3 или 4
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Портфолио
- Сайт для управления бизнесом151 просмотр