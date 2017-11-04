VladDevelop

Верстальщик, и просто приятный человек.

Что я делаю:

1. Сайт.

2. Сайт визитка.

3. Landing page.

4. и т.д. (кроме интернет-магазина)

Что вы получите:

1. Качественную верстку без "костылей"

2. Валидный HTML и CSS код.

3. Полную адаптивность под все разрешения.

4. Кроссбраузерность

Что я использую:

1. HTML и HTML5

2. CSS и CSS3 (Препроцессор SASS)

3. Различные анимации и т.д. (по надобности)

4. JQuery

5. Различные JS плагины (по надобности)

6. Bootstrap 3 или 4