Професіональний дизайнер, перекладач, відеомонтажер.

Здравствуйте, меня зовут Влад и у меня 4 года опыта в веб-дизайне, монтаже видео. Если вы ищете кого-то, кто сделает отличный дизайн или отредактирует видео, вы уже нашли его — профессионала, трудолюбивого и добродушного человека. Также уже 3 года веду свой канал на YouTube, где отрабатываю свои навыки и умения Всегда выполняю заказы в срок с уважением к клиенту, ведь для нас важно поддерживать качество вашей продукции. Программы = Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro. С наилучшими пожеланиями