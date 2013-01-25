VladDubrovski

ОБРАЗОВАНИЕ 2 курс Минского Государственного Лингвистического Университета. Специальность: Переводчик-референт по специализации связи с общественностью( ПИАР)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ Windows, MS Office. Photoshop – опытный пользователь. Adobe Lightroom – опытный пользователь. Опыт продаж в сфере сетевого маркетинга. Имеется опыт встречи граждан Норвегии в Минске. Участие в научных конференция проводимых шведским центром.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ Английский: свободно/Норвежский: Разговорный/ Шведский: Разговорный