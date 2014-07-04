Практик в сфере ПК, строительства магистральных сетей, филолог (магистр.).

Большой опыт работы в сфере сетевых технологий: инженер эксплуатации транспортной сети, бригадир подрядной организации по строительству магистральной сети "грунтом" тяжелой техникой.

Большой опыт в сфере сопровождении программного обеспечения, ремонта ПК.

Образование филологическое: закончил магистратуру.

Хорошее знание английского языка.

Сфера freelance: статьи (можно посерьезнее: курсовые, дипломные), переводы, копирайт, анализ, ВСЕ из сферы сетей.