Практик в сфере ПК, строительства магистральных сетей, филолог (магистр.).
Большой опыт работы в сфере сетевых технологий: инженер эксплуатации транспортной сети, бригадир подрядной организации по строительству магистральной сети "грунтом" тяжелой техникой.
Большой опыт в сфере сопровождении программного обеспечения, ремонта ПК.
Образование филологическое: закончил магистратуру.
Хорошее знание английского языка.
Сфера freelance: статьи (можно посерьезнее: курсовые, дипломные), переводы, копирайт, анализ, ВСЕ из сферы сетей.
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