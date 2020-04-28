Разработка дизайна: Индивидуально, Качественно, Оперативно,Приемлемые цены!.

Здравствуйте! Меня зовут Влад, работаю в сфере рекламы около 7 лет.

Готов выполнить Ваш заказ, а именно от визуализации до изготовления наружной рекламы (вывески, баннеры и т.д.) до разработки фирменного стиля (Логотип, брендбук, полиграфия и т.д.) а также услуги оформления и ведения инстаграм, вк, фейсбук и другие соц. сети.) Консультация по различным направлениям маркетинга. Любая стоимость работ обсуждается с Вами. Возможна постоплатная система расчёта.