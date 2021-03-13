VladLapine

Студия веб дизайна
Привет!
Я делаю оформление профилей социальных сетей Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте. Разработка фирменного стиля компаний и личных блогов. Дизайн в едином стиле о логотипа до поста. Занимаюсь дизайном и обработкой цифровых изображений.
Образование: веб дизайнер, сертифицированный специалист Adobe (Adobe Certified Professional) по специальности «Графический дизайн».
Мои работы по оформлению профилей Инстаграм:
Мои работы по оформлению ютуб каналов:
https://shapka-youtube.ru/skachat-oformlenie/
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