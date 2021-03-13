VladLapine

Студия веб дизайна

Привет!

Я делаю оформление профилей социальных сетей Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте. Разработка фирменного стиля компаний и личных блогов. Дизайн в едином стиле о логотипа до поста. Занимаюсь дизайном и обработкой цифровых изображений.

Образование: веб дизайнер, сертифицированный специалист Adobe (Adobe Certified Professional) по специальности «Графический дизайн».

Мои работы по оформлению профилей Инстаграм:

https://instapik.ru/

Мои работы по оформлению ютуб каналов:

https://shapka-youtube.ru/skachat-oformlenie/

Пишите, отвечу всем.