VladMazepa2003

• Переклад • Копірайтинг • Рерайтинг • Транскрибація • Написання статей, текстів • SEO копірайтинг • Наповнення контентом • Тексти для продажу та опис

Я — копірайтер з більш ніж 3-річним досвідом написання вебконтенту, копії для реклами, текстів для соціальних мереж та блогів. Також я навчаюсь на лінгвіста та досконало володію українською, англійською, німецькою мовами та з захопленням вивчаю інші мови світу, що дозволяє мені пропонувати послуги перекладу, рерайтингу, транскрибації та виправлення помилок у тексті.

Мої знання та навички дозволяють мені створювати зміст, який не лише захоплює та розважає аудиторію, але й приводить до дії. У моєму портфоліо ви можете знайти зразки моїх робіт, які демонструють мою здатність створювати зміст на різні теми та для різних медіаформатів. Мій досвід дозволяє мені ефективно працювати зі складними темами та обмеженими термінами.

Я пропоную свої послуги з написання контенту, перекладу, рерайтингу, транскрибації та виправлення помилок у тексті, які включають, але не обмежуються:

Створення змісту для вебсайту, включаючи домашні сторінки, сторінки товарів та послуг, блоги та інші сторінки;

Написання рекламних текстів для Google та соціальних мереж, які приваблюють увагу та заохочують до дії;

Створення змісту для електронних книг, буклетів та інших друкованих матеріалів;

Редагування та коригування наявного контенту для поліпшення якості та реалізації мети.

Я відданий своїй професії та готовий забезпечувати високу якість роботи та виконувати завдання вчасно. Якщо ви шукаєте талановитого фрілансера, який може допомогти з вашим проєкт, не соромтеся зв'язатися зі мною.

Дякую за

увагу.

З повагою,

Владислав Войтович