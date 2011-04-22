VladProgrammer

Профессиональный опыт
Опыт работы в области интернет-маркетинга, рекламы и PR c 2000 года.
Ключевые знания и навыки
Создание и реализация PR-компании
Установление и поддержка контактов с Интернет СМИ для обеспечения освещения деятельности компании.
Подготовка пресс-релизов, информационных материалов.
Наполнение и поддержка блога.
Постатейное продвижение сайта
Контекстная и баннерная реклама
Анализ статистики сайта и эффективности продвижения
Разработка стратегий в области связей с общественностью
Стратегии по созданию благоприятного имиджа компании
Вирусный маркетинг
Освещение event мероприятий
Обеспечение присутствия информации о компании в Интернет СМИ
Взаимодействие с целевыми социальными группами, работа с социальными сетями.
Только удаленный свободный график работы (фриланс).
Работаю с рекламными агентствами (скидки оговариваются).
Дополнительная информация будет предоставлена по e-mail: [email protected]
Владимир