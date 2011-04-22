VladProgrammer

PR-менеджер в Интернет

Профессиональный опыт

Опыт работы в области интернет-маркетинга, рекламы и PR c 2000 года.

Ключевые знания и навыки

Создание и реализация PR-компании

Установление и поддержка контактов с Интернет СМИ для обеспечения освещения деятельности компании.

Подготовка пресс-релизов, информационных материалов.

Наполнение и поддержка блога.

Постатейное продвижение сайта

Контекстная и баннерная реклама

Анализ статистики сайта и эффективности продвижения

Разработка стратегий в области связей с общественностью

Стратегии по созданию благоприятного имиджа компании

Вирусный маркетинг

Освещение event мероприятий

Обеспечение присутствия информации о компании в Интернет СМИ

Взаимодействие с целевыми социальными группами, работа с социальными сетями.

Только удаленный свободный график работы (фриланс).

Работаю с рекламными агентствами (скидки оговариваются).

Дополнительная информация будет предоставлена по e-mail: [email protected]

Владимир