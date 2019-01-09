Веб-дизайнер и специалист по рекламе

Привет, меня зовут Влад, я занимаюсь веб-дизайном более двух лет, и за это время набрал достаточное количество опыта и навыков, чтобы с успехом запускать проекты, которые приносят прибыль моим заказчикам! 🚀

Немного предистории - еще в 14 лет - я поставил себе цель - постоянно развиваться, не стоять на месте, и узнавать что-то новое каждый день ! - Я пошел на курсы веб-дизайна, которые мне очень понравились - и я понял - ЭТО МОЕ! - я все глубже и глубже изучал дизайн и смежные области - 3D, графический дизайн, анимацию, верстку, рекламу, все это помогает мне в моей работе - и делает ее более ценной! - с того времени я успел пройти немалый путь, окончить колледж, поступить во второй, и еще глубже погрузиться в ВЕБ, мне нравится моя работа, и то, что я делаю!

Я ставлю цель не получить личную выгоду, или "нажиться" на своих клиентах, а по-максимуму вложиться в работу - и получить результат, который окупит все ожидания! Я не рисую картинки - я проектирую решения!✨

Портфолио вы можете посмотреть на моем сайте -

http://designrechange.ru

Мои сильные стороны: ⚡

стрессоустойчивость

работоспособность

Нестандартное решение проблем

Пунктуальность

Умения: (программы) 

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

MS PowerPoint

CorelDRAW (предпочитаю Illustrator)

Связаться со мной можно - https://sitelite.me/vladrusak -

(все мои контакты)

Так что если Вас заинтересовало мое резюме, буду рад сотрудничеству!!!🔥