Привет, меня зовут Влад, я занимаюсь веб-дизайном более двух лет, и за это время набрал достаточное количество опыта и навыков, чтобы с успехом запускать проекты, которые приносят прибыль моим заказчикам! 🚀
Немного предистории - еще в 14 лет - я поставил себе цель - постоянно развиваться, не стоять на месте, и узнавать что-то новое каждый день ! - Я пошел на курсы веб-дизайна, которые мне очень понравились - и я понял - ЭТО МОЕ! - я все глубже и глубже изучал дизайн и смежные области - 3D, графический дизайн, анимацию, верстку, рекламу, все это помогает мне в моей работе - и делает ее более ценной! - с того времени я успел пройти немалый путь, окончить колледж, поступить во второй, и еще глубже погрузиться в ВЕБ, мне нравится моя работа, и то, что я делаю!
Я ставлю цель не получить личную выгоду, или "нажиться" на своих клиентах, а по-максимуму вложиться в работу - и получить результат, который окупит все ожидания! Я не рисую картинки - я проектирую решения!✨
Портфолио вы можете посмотреть на моем сайте -
Мои сильные стороны: ⚡
стрессоустойчивость
работоспособность
Нестандартное решение проблем
Пунктуальность
Умения: (программы)
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
MS PowerPoint
CorelDRAW (предпочитаю Illustrator)
Связаться со мной можно - https://sitelite.me/vladrusak -
(все мои контакты)
Так что если Вас заинтересовало мое резюме, буду рад сотрудничеству!!!🔥