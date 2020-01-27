VladRylov

Владислав VladRylov

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстальщик с другой планеты

Привет! Меня зовут Влад и я веб-разработчик. В моём багаже знаний такие языки как:

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript
Так же я владею фреймворком JS - JQuery.

Что я могу сделать?

  • Сверстать страничку
  • Изменить или прописать новые стили для веб-сайта
  • Сделать слайдер для сайта
  • Изменить текст или картинки на сайте
  • Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка psd макета
Какие плюсы работы со мной?

  • Понимаю что вы хотите
  • Быстро отвечаю
  • Всегда на связи
  • Есть телеграм
  • Качественное выполнение
  • Низкая стоимость
А теперь мои контакты:

Надеюсь на наше сотрудничетсво=)

Всего доброго!