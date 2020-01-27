Верстальщик с другой планеты

Привет! Меня зовут Влад и я веб-разработчик. В моём багаже знаний такие языки как:

HTML5

CSS3

JavaScript

Так же я владею фреймворком JS - JQuery.

Что я могу сделать?

Сверстать страничку

Изменить или прописать новые стили для веб-сайта

Сделать слайдер для сайта

Изменить текст или картинки на сайте

Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка psd макета

Какие плюсы работы со мной?

Понимаю что вы хотите

Быстро отвечаю

Всегда на связи

Есть телеграм

Качественное выполнение

Низкая стоимость

А теперь мои контакты:

EMAIL -- [email protected]

Telegram -- (В личных сообщениях)

Надеюсь на наше сотрудничетсво=)

Всего доброго!