Верстальщик с другой планеты
Привет! Меня зовут Влад и я веб-разработчик. В моём багаже знаний такие языки как:
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
Что я могу сделать?
- Сверстать страничку
- Изменить или прописать новые стили для веб-сайта
- Сделать слайдер для сайта
- Изменить текст или картинки на сайте
- Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка psd макета
- Понимаю что вы хотите
- Быстро отвечаю
- Всегда на связи
- Есть телеграм
- Качественное выполнение
- Низкая стоимость
- EMAIL -- [email protected]
- Telegram -- (В личных сообщениях)
Всего доброго!
Действие аккаунта приостановлено!