Разработка сайтов под ключ с полным пакетом всех требуемых настроек для оптимальной работы сайта и привлечения готовых клиентов

Учусь в московском филиале МГТУ им. Баумана по специальности "Прикладная информатика и математика". В свободное время подрабатываю на разработках программного обеспечения, но по большей части сайтов.