VladSTo9

Владислав VladSTo9

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов под ключ с полным пакетом всех требуемых настроек для оптимальной работы сайта и привлечения готовых клиентов

Учусь в московском филиале МГТУ им. Баумана по специальности "Прикладная информатика и математика". В свободное время подрабатываю на разработках программного обеспечения, но по большей части сайтов.

  • Развертка конверта

    Требуется разработать развертку конверта в AutoCAD с анимацией. Необходимо учесть все детали и представить готовый проект в электронном виде.

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Развертка конверта

    Требуется разработать развертку конверта с элементами анимации. Важно создать привлекательный дизайн и подготовить файл для печати.

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    3 года назад