Требуется разработать развертку конверта в AutoCAD с анимацией. Необходимо учесть все детали и представить готовый проект в электронном виде.
Анимация1 заявка
Закрыт
3 года назад
Учусь в московском филиале МГТУ им. Баумана по специальности "Прикладная информатика и математика". В свободное время подрабатываю на разработках программного обеспечения, но по большей части сайтов.
Требуется разработать развертку конверта в AutoCAD с анимацией. Необходимо учесть все детали и представить готовый проект в электронном виде.
Требуется разработать развертку конверта с элементами анимации. Важно создать привлекательный дизайн и подготовить файл для печати.