Vlad_254

Владислав Vlad_254

 
36 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
DomSon
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  • Создать ссылочный план для сайта

    Требуется разработка ссылочного плана для SEO-оптимизации сайта дизайн студии. Включите в предложение стоимость выполнения работы. Ожидается качественный подход и соответствие актуальным требованиям поисковых систем.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO специалист

    Ищется SEO специалист для разработки и продвижения нового сайта 'Дизайн интерьеров'. Необходим опыт работы в SEO. Задача состоит в том, чтобы начать оптимизацию сайта с нуля для повышения видимости в поисковых системах. Работа только для специалистов из Украины.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать обьявление для instagram

    Необходимо разработать текст и подобрать картинку для объявления в Instagram на тему 'Мебель на заказ'. Кроме того, требуется консультация по запуску рекламы. Обращение только от фрилансеров с практическим опытом в SMM.

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Seo оптимизация и продвижение

    $1

    Ищется специалист по SEO для консультации по продвижению интернет-магазина. Необходимо разобраться с отсутствием позиций по ключевым словам. Требуется опытный фрилансер, который сможет помочь в анализе и оптимизации сайта. Укажите цену за 1 час консультации.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать отзыв на сайте

    Добрый день  нужен отзыв на сайте https://domson.com.ua/krovati Выбрать любой товар и под ним написать Один исполнитель может оставить 1 отзыв.

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    4 года назад