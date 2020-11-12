Требуется разработка ссылочного плана для SEO-оптимизации сайта дизайн студии. Включите в предложение стоимость выполнения работы. Ожидается качественный подход и соответствие актуальным требованиям поисковых систем.
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Ищется SEO специалист для разработки и продвижения нового сайта 'Дизайн интерьеров'. Необходим опыт работы в SEO. Задача состоит в том, чтобы начать оптимизацию сайта с нуля для повышения видимости в поисковых системах. Работа только для специалистов из Украины.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать текст и подобрать картинку для объявления в Instagram на тему 'Мебель на заказ'. Кроме того, требуется консультация по запуску рекламы. Обращение только от фрилансеров с практическим опытом в SMM.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт3 года назад
- $1
Ищется специалист по SEO для консультации по продвижению интернет-магазина. Необходимо разобраться с отсутствием позиций по ключевым словам. Требуется опытный фрилансер, который сможет помочь в анализе и оптимизации сайта. Укажите цену за 1 час консультации.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день нужен отзыв на сайте https://domson.com.ua/krovati Выбрать любой товар и под ним написать Один исполнитель может оставить 1 отзыв.Копирайтинг36 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разместить мои ссылки на 10-ти форумах. Оплата после того как они проживут на форумах 1 неделю. Форумы предоставляю.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад