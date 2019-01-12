Vlad_Cartellone

Профессиональный маркетолог. Опыт работы более 3-х лет

Имя, здравствуйте!

Меня зовут Владислав.

Профессионально занимаюсь настройкой контекстной рекламы уже более 3 лет. За это время натсроил более 150 кампаний. Вёл несколько рекламных кампаний в крупных маркетинговых агенствах.

Начинаю оказывать услуги малому бизнесу. В связи с этим первые задания делаю за символическую плату.

Время подготовки кампании от 2 до 5 дней, в зависимости от объема (работаю 7 дней в неделю).

Что я делаю:

- Подробный аудит сайта

- Собираю максимальное количество горячих запросов вручную

- Длинные заголовки (до 65 символов, вместо стандартных 35)

- Подбор минус-слов

- Анализ конкурентов

- Настройка Яндекс Директ Поиск

- Настройка Яндекс Директ РСЯ

- Быстрые ссылки

- Виртуальную визитку

- UTM-метки

- Уточнения

- Отображаемую ссылку

- Кросс-минусацию

- Настраиваю стратегию показов

- Настраиваю точечный геотаргетинг через Яндекс.Аудитории

- Проработку каждой ключевой фразы и максимальную "подсветка" объявлений в выдаче

- Провожу постклик анализ

Контакты для связи:

Телефон, WhatsApp, Telegram: +79295727625

Почта: [email protected]

Либо напишите мне на сайте.

Буду рад сотрудничеству!