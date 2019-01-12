Vlad_Cartellone

Имя, здравствуйте!
Меня зовут Владислав.
Профессионально занимаюсь настройкой контекстной рекламы уже более 3 лет. За это время натсроил более 150 кампаний. Вёл несколько рекламных кампаний в крупных маркетинговых агенствах.
Начинаю оказывать услуги малому бизнесу. В связи с этим первые задания делаю за символическую плату.
Время подготовки кампании от 2 до 5 дней, в зависимости от объема (работаю 7 дней в неделю).
Что я делаю:
- Подробный аудит сайта
- Собираю максимальное количество горячих запросов вручную
- Длинные заголовки (до 65 символов, вместо стандартных 35)
- Подбор минус-слов
- Анализ конкурентов
- Настройка Яндекс Директ Поиск
- Настройка Яндекс Директ РСЯ
- Быстрые ссылки
- Виртуальную визитку
- UTM-метки
- Уточнения
- Отображаемую ссылку
- Кросс-минусацию
- Настраиваю стратегию показов
- Настраиваю точечный геотаргетинг через Яндекс.Аудитории
- Проработку каждой ключевой фразы и максимальную "подсветка" объявлений в выдаче
- Провожу постклик анализ
Контакты для связи:
Телефон, WhatsApp, Telegram: +79295727625
Почта: [email protected]
Либо напишите мне на сайте.
Буду рад сотрудничеству!