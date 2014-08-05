Vlad_Matvei

Резюме
О себе:
ФИО Матвей Владислав Олегович
Возраст 21 год
Место рождения Кишинев, Молдова
Местожительства Ньюкасл-Апон-Тайн (Великобритания)
Технологии:
Программирование Java, Javascript
СУБД MySQL, SQL, PostreSQL
Платформы, серверы Jetty, Apache Tomcat
Верстка HTML, CSS, XML
Инструменты:
IDE Eclipse, IDEA, OEPE, Netbeans
Библиотеки, фреймворки Spring, Spring JDBC, Struts, JPA, JPQL
Онлайн хранилище GIT
Тестирование Junit
Образование:
С 2009 по 2012 Молдо-Турецкий лицей
С 2012 по 2013 Инженерный факультет “INTO Newcastle University”
С 2013 по 2016 Факультет информатики “Newcastle University”
Опыт Работы:
С 2011 г. Фрилансер JAVA-программист
С 2012 г. Практикант в Веб-Отделении компании “Schneider Electric”
Другой Опыт:
С 2012 по 2013 Староста Инжинерного факультета в
“INTO Newcastle University”
Еще:
Иностранные языки Английский (fluent), Румынский
Права Категория "Б", стаж вождения с 2011 г.