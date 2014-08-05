Vlad_Matvei

CV

Резюме

О себе:

ФИО Матвей Владислав Олегович

Возраст 21 год

Место рождения Кишинев, Молдова

Местожительства Ньюкасл-Апон-Тайн (Великобритания)

Технологии:

Программирование Java, Javascript

СУБД MySQL, SQL, PostreSQL

Платформы, серверы Jetty, Apache Tomcat

Верстка HTML, CSS, XML

Инструменты:

IDE Eclipse, IDEA, OEPE, Netbeans

Библиотеки, фреймворки Spring, Spring JDBC, Struts, JPA, JPQL

Онлайн хранилище GIT

Тестирование Junit

Образование:

С 2009 по 2012 Молдо-Турецкий лицей

С 2012 по 2013 Инженерный факультет “INTO Newcastle University”

С 2013 по 2016 Факультет информатики “Newcastle University”

Опыт Работы:

С 2011 г. Фрилансер JAVA-программист

С 2012 г. Практикант в Веб-Отделении компании “Schneider Electric”

Другой Опыт:

С 2012 по 2013 Староста Инжинерного факультета в

“INTO Newcastle University”

Еще:

Иностранные языки Английский (fluent), Румынский

Права Категория "Б", стаж вождения с 2011 г.