Vlad_Tkach

Дизайнер по редакту фото, банерів, візиток

У редагуванні будь чого до своєї роботи відношусь дуже делікатно, я не з тих людей хто буде робиту роботу як бистріше. Робочій процес не тільки від мене залежить а і від клієнта, можуть буду побіжання: вставити те чі інше, добре коли клієнт і робітник також може вибирати що і як треба. Буду пропонувати свої ідеї і пропонувати клуєнту і буду роботи за його думками (за його побажаннями). Працюю в різних програмах, можу використовувати ту програму яку запропонує клієнт. Працюю на таких сайтах 2 роки. Якщо у вас єсть запитання, запитуйте!)