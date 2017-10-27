Vlad_yatsko

1.[url=https://fenix911.ru/remont_dverey]fenix911.ru/remont_dverey[/url] – здесь уже загружены фото, но не отображаются 2.. В меню есть кнопка "вызвать", должно "вызвать мастера" и сделать зеленным цветом 3.. [url=https://fenix911.ru/nashi-raboty]fenix911.ru/nashi-raboty[/url] здесь убрать в шаблоне сайтбар, чтоб не было сайтабара вообще и пустого места чтоб не было 4. ...
- Системное программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать по ТЗ скрипт PHP+MYSQL. Верстка не нужна, дизайн не нужен, только голый рабочий код. Только прямые исполнители, не агенства,не посредники. Простая работа-быстрая оплата по факту исполнения.Веб-программирование18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $800
Адаптивная вёрстка сайта. Проект большой (34-37 уникальных страниц, с массой элементов на каждой странице, CSS3 эффекты, паралакс и т.д.; В общем не шаблон, это точно. 45 дней напряжённой работы ушло на дизайн). Стоимость вёрстки 800$ США. Увеличения ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать сайт по трубам. Прототип страниц прикрепил. Пример вот этот [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.trubprominvest.ru%2F]www.trubprominvest.ru/[/url]. Карточку товара можно как на этом сайте так же Сайт должен быть на вордпрессе. Форма заявки будет отправляться на почту. Сайт должен быть мобильный (адаптирован) Начальные сео плагины ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется: Сайт nicoinvest.ru Функционал: интернет-аукцион монет (живые торги онлайн под таймер), интернет-магазин. Проблемы: написан на голом PHP 5. Очень сложно вводился любой новый функционал. В какойто момент сломали работу с базами, сайт начал тормозить и виснуть. Текущая ситуация: В ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Полное Техническое задание написано в прикрепленном файле . Читаем пишем свою стоимость, желательно чтоб ещё указывали стоимость часа.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется изготовить или натянуть на WP сервис заказа памятников. Конструктор реализовать подобным образом: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fpqd.ru%2Fkonstruktor%2F]pqd.ru/konstruktor/[/url] Хотелось бы оценить стоимость данных работ. Эти и остальные PSD файлы вышлем при удачном стечении цена качество...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад