Vlad_yatsko

Яценко Владислав Vlad_yatsko

 
32 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Правки на вордпрес

    1.[url=https://fenix911.ru/remont_dverey]fenix911.ru/remont_dverey[/url] – здесь уже загружены фото, но не отображаются  2.. В меню есть кнопка "вызвать", должно "вызвать мастера" и сделать зеленным цветом  3.. [url=https://fenix911.ru/nashi-raboty]fenix911.ru/nashi-raboty[/url] здесь убрать в шаблоне сайтбар, чтоб не было сайтабара вообще и пустого места чтоб не было  4. ...

    WordPress
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Простой скрипт

    Нужно сделать по ТЗ скрипт PHP+MYSQL.    Верстка не нужна, дизайн не нужен, только голый рабочий код.   Только прямые исполнители, не агенства,не посредники.   Простая работа-быстрая оплата по факту исполнения.

    PHPMySQL
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная вёрстка большого сайта

    $800

    Адаптивная вёрстка сайта.  Проект большой (34-37 уникальных страниц, с массой элементов на каждой странице, CSS3 эффекты, паралакс и т.д.; В общем не шаблон, это точно. 45 дней напряжённой работы ушло на дизайн).  Стоимость вёрстки 800$ США. Увеличения ...

    HTML
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт каталог

    Необходимо создать сайт по трубам. Прототип страниц прикрепил.   Пример вот этот [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.trubprominvest.ru%2F]www.trubprominvest.ru/[/url]. Карточку товара можно как на этом сайте так же   Сайт должен быть на вордпрессе. Форма заявки будет отправляться на почту.  Сайт должен быть мобильный (адаптирован)  Начальные сео плагины ...

    WordPressКарточки товаров
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт нумизматический онлайн интернет аукцион

    Имеется: Сайт nicoinvest.ru   Функционал: интернет-аукцион монет (живые торги онлайн под таймер), интернет-магазин.   Проблемы: написан на голом PHP 5. Очень сложно вводился любой новый функционал. В какойто момент сломали работу с базами, сайт начал тормозить и виснуть.  Текущая ситуация:  В ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется изготовить или натянуть на WP сервис

    Требуется изготовить или натянуть на WP сервис заказа памятников. Конструктор реализовать подобным образом: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fpqd.ru%2Fkonstruktor%2F]pqd.ru/konstruktor/[/url] Хотелось бы оценить стоимость данных работ. Эти и остальные PSD файлы вышлем при удачном стечении цена качество...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад