Vlad_yatsko

1.[url=https://fenix911.ru/remont_dverey]fenix911.ru/remont_dverey[/url] – здесь уже загружены фото, но не отображаются 2.. В меню есть кнопка "вызвать", должно "вызвать мастера" и сделать зеленным цветом 3.. [url=https://fenix911.ru/nashi-raboty]fenix911.ru/nashi-raboty[/url] здесь убрать в шаблоне сайтбар, чтоб не было сайтабара вообще и пустого места чтоб не было 4. ...