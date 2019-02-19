ВЕБ-ДИЗАЙН | UX | UI | ОФОРМЛЕНИЕ ГРУПП ВК | БАННЕРЫ
Дорогие заказчики!
Я начинающий веб-дизайнер. Работаю в сфере веб 1 год. Могу предложить:
- - полноценный дизайн одностраничного сайта
- - оформление групп в социальных сетях (вк, фб, инстаграм).
Верстка.
Владею HTML, CSS, Bootstrap4, JS.
Знакома с SEO-оптимизацией.
Действие аккаунта приостановлено!
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