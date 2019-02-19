ВЕБ-ДИЗАЙН | UX | UI | ОФОРМЛЕНИЕ ГРУПП ВК | БАННЕРЫ

Дорогие заказчики!

Я начинающий веб-дизайнер. Работаю в сфере веб 1 год. Могу предложить:

- полноценный дизайн одностраничного сайта

- оформление групп в социальных сетях (вк, фб, инстаграм).

Полноценный дизайн landing-page

Верстка.

Владею HTML, CSS, Bootstrap4, JS.

Знакома с SEO-оптимизацией.