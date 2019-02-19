Vlada-design

Влада Vlada-design

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
ВЕБ-ДИЗАЙН | UX | UI | ОФОРМЛЕНИЕ ГРУПП ВК | БАННЕРЫ

Дорогие заказчики!

Я начинающий веб-дизайнер. Работаю в сфере веб 1 год. Могу предложить:

  • - полноценный дизайн одностраничного сайта
  • - оформление групп в социальных сетях (вк, фб, инстаграм).
Полноценный дизайн landing-page 

Верстка.

Владею HTML, CSS, Bootstrap4, JS.

Знакома с SEO-оптимизацией.

JavascriptДизайн лендингаHTMLCSSSEO-оптимизация