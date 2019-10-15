Vlada00

Влада Vlada00

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Архитектор

Специальность - архитектор зданий и сооружений

Опыт работы в проектной организации- 1 год

Основной профиль:

- Архитектура (чертежи, планировки, визуализация, фасады схемы и др.)

- Перевод чертежей в электронный вид ( программы AutoCAD, ArchiCAD )

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству

Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от 1 часа
#181
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от 1 часа
#412