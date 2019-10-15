Архитектор
Специальность - архитектор зданий и сооружений
Опыт работы в проектной организации- 1 год
Основной профиль:
- Архитектура (чертежи, планировки, визуализация, фасады схемы и др.)
- Перевод чертежей в электронный вид ( программы AutoCAD, ArchiCAD )
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству
Портфолио
- Курсовой проект общественного центра жилого района1636 просмотров
- Курсовой проект микрорайона350 просмотров
- Курсовой проект спортивной школы439 просмотров
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от 1 часа
#181
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от 1 часа
#412