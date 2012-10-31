Требуется программист для преобразования игры с Flash в HTML5 на фреймворке phaser.js. Удаленно. Требования: • Знание Flash/ActionScript, HTML5 и JavaScript • Английский • Желателен опыт конвертации с использованием [url=http://phaser.io/]Phaser HTML5 Framework[/url] Тема письма: HTML5 В письме присылайте ссылки на свое портфолио ...