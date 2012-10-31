Требуется программист для преобразования игры с Flash в HTML5 на фреймворке phaser.js. Удаленно. Требования: • Знание Flash/ActionScript, HTML5 и JavaScript • Английский • Желателен опыт конвертации с использованием [url=http://phaser.io/]Phaser HTML5 Framework[/url] Тема письма: HTML5 В письме присылайте ссылки на свое портфолио ...
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется концепт-художник для работы над локациями для казуальный игры жанра ХОРА, уровень качества House of 1000 Doors: Family Secrets http://jetdogs.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC-1000-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B?kartinki=1 Работа удаленная. Локации разрабатываются с нуля, стадии: черно-белый концепт по текстовому описанию; цветной концепт. Требования: - Обязательно ссылка ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт11 лет назад