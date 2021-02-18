Влада Франц VladaFranceVladaFrance
25 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Вдохновляюсь и создаю!
Привет! Меня зовут Влада, я веб-дизайнер с образованием маркетолога. Создаю удобные и привлекательные лендинги, интернет-магазины и многостраничные сайты. Дизайн сайтов разрабатываю в Figma.
В процессе работы:
- провожу сбор информации и анализ сайтов конкурентов;
- создаю прототип будущего сайта, продумывая его логику и юзабилити;
- рисую макет сайта и его адаптивные версии;
- вношу правки (при их наличии);
- смотрю, как сайт поднимается в топ и увеличивает ваши продажи;
- радуюсь!
Чтобы сделать заказ напишите мне в мессенджер:
+7 (911) 727-78-08 - Whatsapp, Telegram
vk.com/vlada_france - Вконтакте
Портфолио: www.behance.net/Vladafrance
Пишите, буду рада сотрудничеству с Вами :)
Действие аккаунта приостановлено!