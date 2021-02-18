Вдохновляюсь и создаю!

Привет! Меня зовут Влада, я веб-дизайнер с образованием маркетолога. Создаю удобные и привлекательные лендинги, интернет-магазины и многостраничные сайты. Дизайн сайтов разрабатываю в Figma.

В процессе работы:

- провожу сбор информации и анализ сайтов конкурентов;

- создаю прототип будущего сайта, продумывая его логику и юзабилити;

- рисую макет сайта и его адаптивные версии;

- вношу правки (при их наличии);

- смотрю, как сайт поднимается в топ и увеличивает ваши продажи;

- радуюсь!

Чтобы сделать заказ напишите мне в мессенджер:

+7 (911) 727-78-08 - Whatsapp, Telegram

vk.com/vlada_france - Вконтакте

Портфолио: www.behance.net/Vladafrance

Пишите, буду рада сотрудничеству с Вами :)