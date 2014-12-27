VladaPozharskya

Образование:2005-2016 среднего (полного) общего образования (10-11 кл.)

Опыт работы и профессиональные навыки: 2013г. - Написание статей и новостей для сайта Дворца культуры Прогресс г.Арсеньев http://ars-dkprogress.info/?p=2006#more-2006

Дополнительные

навыки и интересы:средний пользователь ПК. Работаю в программах: Word, PowerPoint, Lightroom и, т.дЛичные достижения:2-е место в конкурсе "Мисс Арсеньев 2012";

Личные качества:Хорошие организаторские способности. Ответственная. Веду спортивный образ жизни: занимаюсь горными лыжами, танцами и бегом. В свободное время интересуюсь рисованием, так же увлекаюсь профессиональным фотографированием и обработкой фото.