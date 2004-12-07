Дизайн, робота з текстом ?!? Це до мене =)
Хочеш яскравий ,чіпляючий дизайн :лого, візитних карток, брошур , обкладинки для книги , презентації ?!?
Звертайся до мене )
Хто я ? =/
Я фрілансер
з досвідом праці в один рік
( обожнюю брати креативні запити )
окрім дизайну я займаюся усілякими штуками з текстом, наприклад рерайтинг копірайтинг створення резюме написання статей та створення тестування .
Зацікавила ?!? Не бійся пиши мені стосовно співпраці і не сумнівайся ,що для твоєї каструлі(*твій запит =) ) знайдеться та сама кришка ( мої послуги )
!!!WARNING !!!
Обов'язково надсилай при співпраці зі мною -
design- палітру, концепцію , приклади
Чекаю саме тебе Козаче/ Панянка
Портфолио
- Icons для актуальних сторіс4 просмотра
- Яскрава візитка2 просмотра
Дизайн продукции
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