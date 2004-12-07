Дизайн, робота з текстом ?!? Це до мене =)

Хочеш яскравий ,чіпляючий дизайн :лого, візитних карток, брошур , обкладинки для книги , презентації ?!?

Звертайся до мене )

Хто я ? =/

Я фрілансер

з досвідом праці в один рік

( обожнюю брати креативні запити )

окрім дизайну я займаюся усілякими штуками з текстом, наприклад рерайтинг копірайтинг створення резюме написання статей та створення тестування .

Зацікавила ?!? Не бійся пиши мені стосовно співпраці і не сумнівайся ,що для твоєї каструлі(*твій запит =) ) знайдеться та сама кришка ( мої послуги )

!!!WARNING !!!

Обов'язково надсилай при співпраці зі мною -

design- палітру, концепцію , приклади

Чекаю саме тебе Козаче/ Панянка