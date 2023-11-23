Vlada_Yuwzhik

Здравствуйте, уважаемые заказчики. Меня зовут Влада.

Выполню быстро, качественно и профессионально любую работу, связанную с набором текста с видео или изображения, также перепечатка текста с любого другого текстового носителя.

Есть опыт в расшифровке и перепечатывании интервью и подкастов.

Основное образование высшее медицинское, поэтому с легкостью напишу статью на тему медицины, здоровья, красоты, психологии и спорта.

Мои качества: ответственность, пунктуальность, внимательность.

Всегда остаюсь на связи. Ответственно подойду к вашему заказу, выполню его грамотно и качественно.