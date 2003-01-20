Всем привет! Меня зовут Влада и я тот человек, который делает всё вовремя,всегда готова помочь!на меня можно положиться

Увлекаюсь вокалом,немного танцами,водонтерством,также люблю писать стихи и песни,люблю литературу, обожаю читать,в плане грамматики у меня всё отлично,на меня можно положиться делаю всё в срок,очень часто меня просят корректировать текст,а также писать креативные статьи и т.д,я трудолюбивая,люблю ставить определенную цель и достигать её,также я люблю помогать людям,всегда готова придти на помощь