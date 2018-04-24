Vladariuss

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Изменить внешний печатный отчет "Калькуляция себестоимости и продукции" типовой текущей конфигурации 1с УТП для Украины. Отчет типовый, но я изменил только печатную форму, остальные элементы не менялись. В приложении прикреплены файлы: 1. Шаблон как ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад