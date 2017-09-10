Владислав Файзуллин VladekmanVladekman
28 летРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Английский в инженерной и деловой сфере, CAD/CAE системы, конструкторская документация
Английский в инженерной и деловой сфере
- Переводы деловой и технической направленности с английского на русский и наоборот
- Написание деловых писем: inquiries (запросы), offers (предложения), sales letters (рекламные письма), counter-proposals (встречные предложения), orders (заказы), а также написание меморандумов и факсов
- Проектирование 3D-моделей в CAD-системах: Inventor, SolidWorks, Компас3D
- Прочностные расчёты в указанных выше CAD-системах + Ansys
- Оформление конструкторской документации
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Портфолио
- Колёсный модуль274 просмотра
Машиностроение
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Переводы
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Чертежи и Схемы
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