помогу с творческими проектами. переведу любые тексты , статьи. напишу статью на интересные темы.

со школы мне нравилось писать статьи, еще я писала стихи (приложу в конце) сейчас учусь в экономическом университете по специальности бизнес-администрирование. Отлично знаю английский был случай заняла второе место на олимпиаде. Одним словом, творческий человек с большим потенциалом. Я умею работать по Word PDF формат. Могу написать статью на какую-то интересную тему для того чтобы она была максимально ясной и понятной. Перевожу с картинок. Я умею много чего поэтому вы можете написать мне. в любом случае я вам дам точный ответ справлюсь с этим или нет.

КОФЕ

МЫ БУДЕМ КОФЕ ПИТЬ

И ДУМАТЬ О ПОСЛЕВКУСИЕ

НО МЫСЛИ ЗАНЯТЫ ДРУГИМ

А КРУЖКИ СУШАТ ДУШИ

ДОПИЛИ КОФЕ МЫ ДО ДНА

МОЖНО БЫЛО БЫ ДОБАВИТЬ КИПЯТКА

НО ТЫ СКАЗАЛ ДОВОЛЬНО ХВАТИТ

И ЭТИ КАПЛИ ВЫСОХЛИ САМИ СОБОЙ

КАК И НАША ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ.

Мне очень приятно если вы прочитали мой стих до конца и вам он понравился. не забывайте пожалуйста что он переведён в оригинале звучит намного лучше и там больше смысловой нагрузки.