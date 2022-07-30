со школы мне нравилось писать статьи, еще я писала стихи (приложу в конце) сейчас учусь в экономическом университете по специальности бизнес-администрирование. Отлично знаю английский был случай заняла второе место на олимпиаде. Одним словом, творческий человек с большим потенциалом. Я умею работать по Word PDF формат. Могу написать статью на какую-то интересную тему для того чтобы она была максимально ясной и понятной. Перевожу с картинок. Я умею много чего поэтому вы можете написать мне. в любом случае я вам дам точный ответ справлюсь с этим или нет.
КОФЕ
МЫ БУДЕМ КОФЕ ПИТЬ
И ДУМАТЬ О ПОСЛЕВКУСИЕ
НО МЫСЛИ ЗАНЯТЫ ДРУГИМ
А КРУЖКИ СУШАТ ДУШИ
ДОПИЛИ КОФЕ МЫ ДО ДНА
МОЖНО БЫЛО БЫ ДОБАВИТЬ КИПЯТКА
НО ТЫ СКАЗАЛ ДОВОЛЬНО ХВАТИТ
И ЭТИ КАПЛИ ВЫСОХЛИ САМИ СОБОЙ
КАК И НАША ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ.
Мне очень приятно если вы прочитали мой стих до конца и вам он понравился. не забывайте пожалуйста что он переведён в оригинале звучит намного лучше и там больше смысловой нагрузки.