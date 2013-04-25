Знания, умения, навыки:

+ HTML, CSS

+ Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновый лейаут.

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).

+ Соблюдение стандартов W3C.

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

+ Комментарии.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт.

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Схема работы по верстке страниц:

- Вы присылаете макеты на оценку, желательно сразу на почту vkim19mail.ru , в формате PSD.

- Я Вам называю стоимость и сроки, если договариваемся, то Вы переводите предоплату, и я начинаю работу над проектом.

- Если возникают какие-то вопросы и пожелания, то желательно их отправлять одним списком на почту vkim19mail.ru . После утверждения верстки, Вы переводите оставшуюся часть оплаты, а я Вам скидываю архив с версткой.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

• WebMoney (WMZ, WMR).

• QIWI.

• Яндекс.Деньги.

Контакты:

- ICQ: 492345945

- EMAIL: vkim19mail.ru

- Skype: gammie37

- Телефон: +7920-679-1875