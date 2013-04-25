Знания, умения, навыки:
+ HTML, CSS
+ Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновый лейаут.
+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).
+ Соблюдение стандартов W3C.
+ Аккуратный, логичный, продуманный код.
+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
+ Комментарии.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Схема работы по верстке страниц:
- Вы присылаете макеты на оценку, желательно сразу на почту vkim19mail.ru , в формате PSD.
- Я Вам называю стоимость и сроки, если договариваемся, то Вы переводите предоплату, и я начинаю работу над проектом.
- Если возникают какие-то вопросы и пожелания, то желательно их отправлять одним списком на почту vkim19mail.ru . После утверждения верстки, Вы переводите оставшуюся часть оплаты, а я Вам скидываю архив с версткой.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
• WebMoney (WMZ, WMR).
• QIWI.
• Яндекс.Деньги.
Контакты:
- ICQ: 492345945
- EMAIL: vkim19mail.ru
- Skype: gammie37
- Телефон: +7920-679-1875