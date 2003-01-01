ИВОЛГИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Россия, Смоленская область, г. Гагарин

Тел.: +7 (905) 163 48 43

e-mail: [email protected] , [email protected]

ICQ: 496095601

ОПЫТ РАБОТЫ

Место работы, должность, должностные обязанности С 2004 года сотрудничаю с различными бюро переводов: «Переводим.ру» (Москва), “Avis Rara” (Москва), «Литтера» (Москва), “Epic Translation” (США), “Finomi OY” (Финляндия), Lingo24 (Великобритания).Письменный и устный перевод финский↔русский/английский↔русский.

22. – 23.05.2004. Выставка черных терьеров «Дмитров-2004». Гид-переводчик. Устный перевод финский↔русский.

05-06.04.2004. Институт всеобщей истории РАН. Российско-британский коллоквиум «История и историки – взгляд из начала 21 века. Российско-британский диалог». Последовательный перевод английский↔русский.

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее. В июне 2005 года закончил переводческий факультет Московского государственного лингвистического университета. Квалификация – лингвист-переводчик (финский и английский языки). Специальность – перевод и переводоведение.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Финский и английский языки – свободно, шведский язык – со словарем.

Специализация:

Английский язык: юриспруденция, медицина, общественно-политическая тематика, экономика, авиация, IT и Интернет;

Финский язык: юриспруденция, экономика, общественно-политическая тематика, художественная литература.

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

MS Office 2003, PowerPoint 2003, ABBYY Lingvo 9.0, Trados 7.1, Multitran, ABBYYFineReader 6.0 Professional, Adobe Reader 8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Проходил стажировку в Университете г. Тампере, Финляндия (01.09.2002-31.12.2002, 01.09.2003-31.12.2003).

В ноябре 2007 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.