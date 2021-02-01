Vladimir129

Копирайтинг

Доброго времени суток, дорогие посетители моего аккаунта!

Немного расскажу о себе, а там всё поймёте. Так вот, я работаю в сфере копирайтинга довольно таки долгое время, были и падения и взлёты, многое пришлось бросить из за учёбы, на данный момент имею свободное расписание, могу помочь в своей сфере почти всем, не беру написание текстом только в нескольких случаях, о них подробнее уже в деловом диалоге.

Я не торопливый человек, не грубый и не делаю свою работу на "просто так" я делаю всё с умом, так как за это я получаю вознаграждение. -"Стремясь к успеху, не забывай о качестве!"