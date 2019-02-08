Vladimir178

Продвижение бизнеса ВКонтакте, Web-дизайн, копирайтинг, продвижение на Avito

Здравствуйте. Меня зовут Крикунов Владимир и я являюсь Smm-специалистом.

Основная сфера моей деятельности - социальная сеть Вконтакте. Там я создаю сообщества предпринимателям, продвигаю их товары и привлекаю клиентов. Вся работа выполняется на высшем уровне: создаю сообщество с уникальным дизайном за 3 дня, настраиваю рекламу 5 дней и окупаю в 2 раза свои услуги в течение недели.

Занимаюсь Web-дизайном. За 3 дня создам неповторимый дизайн для вашего сайта, группы в социальных сетях.

Практикую копирайтинг. За 2 дня напишу статью с уникальностью 80% на 2 тыс. знаков. Напишу продающий текст, объявление, к которому добавлю ярую картинку. Успех вам обеспечен.

Работаю на Авито. Размещу ваши объявления на Авито, научу им пользоваться, расскажу фишки, создам авито-магазин.