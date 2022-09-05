Владимир Новиков Vladimir52rusVladimir52rus
40 летРоссия/Петропавловск-Камчатский
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Оказываю услуги по пивлечению клиентов из Яндекса
Настройка и ведение контекстной рекламы в Яндексе:
- реклама на поиске;
- реклама в РСЯ (Рекламная сеть Яндекса);
- баннер на поиске.
Если даже у вас нет своего сайта, не беда!
Создам турбо-страницу под вашу нишу! 16 шаблонов на выбор!
Проведу аудит действующей рекламной кампании бесплатно!
Работаю со всеми регионами России!
Срок исполнения до 10 дней!
Цены на услуги:
- баннер на поиске - 3000 р.
- реклама на поиске - 7000 р.
- реклама в РСЯ - 7000 р.
- турбо-сайт - от 5000 р.
Звоните!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Настройка контекстной рекламы10 просмотров