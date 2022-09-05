Оказываю услуги по пивлечению клиентов из Яндекса

Настройка и ведение контекстной рекламы в Яндексе:

- реклама на поиске;

- реклама в РСЯ (Рекламная сеть Яндекса);

- баннер на поиске.

Если даже у вас нет своего сайта, не беда!

Создам турбо-страницу под вашу нишу! 16 шаблонов на выбор!

Проведу аудит действующей рекламной кампании бесплатно!

Работаю со всеми регионами России!

Срок исполнения до 10 дней!

Цены на услуги:

- баннер на поиске - 3000 р.

- реклама на поиске - 7000 р.

- реклама в РСЯ - 7000 р.

- турбо-сайт - от 5000 р.

Звоните!