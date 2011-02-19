Vladimir64

Веб-студия «Кривбасс», создание и оптимизация сайтов

Веб-студия «Кривбасс» организована в 2003 году.

Сегодня веб-студия «Кривбасс» – это небольшая, но слаженная команда профессионалов, занимающихся созданием сайтов, разработкой решений для электронного бизнеса.

Для знакомства с нашими работами заходите на наш сайт www.krivbass.com

Сейчас веб-студия «Кривбасс» в состоянии решить в области Интернета задачи практически любой сложности. Мы не обещаем невозможного в погоне за сиюминутной прибылью, но всегда достигаем поставленных целей. Поэтому к нам обращаются снова и рекомендуют нас друзьям.

Взаимозаменяемость сотрудников дает нам возможность выдерживать сроки и выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами.

Наши сайты красивы, функциональны, надежны, а также удобны и просты в обслуживании.

Каждый сайт сделанный студией Кривбасс оборудован удобной системой управления содержимым (CMS).

Система управления содержимым сайта позволяет:

- управлять структурой и содержанием сайта

- создавать новые разделы и страницы, публиковать новости

- редактировать тексты и размещать графику

- изменять и добавлять продукцию в каталоге

- и многое, многое другое...

После интеграции системы управления с сайтом, сотрудники Вашей компании смогут управлять содержанием и структурой сайта и при этом - не нужно больше знаний, чем знает обычный пользователь для работы в программе Microsoft Word.

В интернете наша жизнь, и мы делаем все, чтобы эта жизнь стала успешной, благополучной и комфортной и для Вас.

С уважением, арт-директор Владимир.