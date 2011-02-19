Vladimir64

Веб-студия «Кривбасс» организована в 2003 году.
Сегодня веб-студия «Кривбасс» – это небольшая, но слаженная команда профессионалов, занимающихся созданием сайтов, разработкой решений для электронного бизнеса.
Для знакомства с нашими работами заходите на наш сайт www.krivbass.com
Сейчас веб-студия «Кривбасс» в состоянии решить в области Интернета задачи практически любой сложности. Мы не обещаем невозможного в погоне за сиюминутной прибылью, но всегда достигаем поставленных целей. Поэтому к нам обращаются снова и рекомендуют нас друзьям.
Взаимозаменяемость сотрудников дает нам возможность выдерживать сроки и выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами.
Наши сайты красивы, функциональны, надежны, а также удобны и просты в обслуживании.
Каждый сайт сделанный студией Кривбасс оборудован удобной системой управления содержимым (CMS).
Система управления содержимым сайта позволяет:
- управлять структурой и содержанием сайта
- создавать новые разделы и страницы, публиковать новости
- редактировать тексты и размещать графику
- изменять и добавлять продукцию в каталоге
- и многое, многое другое...
После интеграции системы управления с сайтом, сотрудники Вашей компании смогут управлять содержанием и структурой сайта и при этом - не нужно больше знаний, чем знает обычный пользователь для работы в программе Microsoft Word.
В интернете наша жизнь, и мы делаем все, чтобы эта жизнь стала успешной, благополучной и комфортной и для Вас.
С уважением, арт-директор Владимир.