Vladimir8606

Сетевой инженер

Меня зовут Владимир, я много лет работал в интеграторах, в качестве сетевого инженера. Проектировал, внедрял и сопровождал крупные распределенные сети, центры обработки данных.

Выполнял множество проектов на оборудовании Cisco, Huawei, Eltex, Mikrotik.

Писал скрипты на pyton для автоматизации рутинных процессов(например проверка ACL, внесение изменений, при выполнении определенных условий, и т.д.)