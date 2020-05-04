VladimirInache

Здравствуйте, меня зовут Владимир.

Моя основная специализация - разработка веб-сайтов, логотипов и фирменных стилей.

Владею следующими графическими редакторами:

Figma, Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects.

Так же есть опыт работы в разработке логотипов, фирменных стилей и полиграфии.

Примеры моих работ Вы можете

посмотреть по ссылкам:

https://www.instagram.com/inachedesign/

https://www.behance.net/inachedesign

https://dribbble.com/inache