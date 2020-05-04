VladimirInache

Владимир Любчук VladimirInacheVladimirInache
34 годаБеларусь/Брест
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Моя основная специализация - разработка веб-сайтов, логотипов и фирменных стилей.
Владею следующими графическими редакторами:
Figma, Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects.
Так же есть опыт работы в разработке логотипов, фирменных стилей и полиграфии.
Примеры моих работ Вы можете
посмотреть по ссылкам:
https://www.instagram.com/inachedesign/
https://www.behance.net/inachedesign
Действие аккаунта приостановлено!