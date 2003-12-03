VladimirInfo

Инфографика WB и OZON
ПРИВЕТ! Меня зовут Владимир.
Я - Дизайнер.
Есть обучение на графического дизайнера.
Занимаюсь оформлением ИНФОГРАФИКИ для маркетплейса. (WB, OZON)
СТОИМОСТЬ КАРТОЧКИ
Оформление одной фотографии - 300 руб
Оформление от 5 фотографий - 250 руб
Заказать: @Rod_Art
РАБОТАЮ ПО 100% предоплате,
если стоимость работы меньше 1000 руб
50% предоплаты, если стоимость больше 1000 руб.
СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
1-3 суток.
ДЛЯ ЗАКАЗА НУЖНО:
❗️ Фото Вашего товара в хорошем качестве.
❗️Описание всех характеристик, свойств и способов применения.
Это вся информация, которую Вы хотите увидеть на своих фото.
❗️Примеры карточек конкурентов,
❗️Ваши пожелания по цветовой гамме и расположению.
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