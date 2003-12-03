VladimirInfo

Инфографика WB и OZON

ПРИВЕТ! Меня зовут Владимир.

Я - Дизайнер.

Есть обучение на графического дизайнера.

Занимаюсь оформлением ИНФОГРАФИКИ для маркетплейса. (WB, OZON)

СТОИМОСТЬ КАРТОЧКИ

Оформление одной фотографии - 300 руб

Оформление от 5 фотографий - 250 руб

Заказать: @Rod_Art

РАБОТАЮ ПО 100% предоплате,

если стоимость работы меньше 1000 руб

50% предоплаты, если стоимость больше 1000 руб.

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

1-3 суток.

ДЛЯ ЗАКАЗА НУЖНО:

❗️ Фото Вашего товара в хорошем качестве.

❗️Описание всех характеристик, свойств и способов применения.

Это вся информация, которую Вы хотите увидеть на своих фото.

❗️Примеры карточек конкурентов,

❗️Ваши пожелания по цветовой гамме и расположению.