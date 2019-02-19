Переводчик с Высшим образованием. Специальность - Иностранная Филология (Ин Яз).
Владею языками: английский, русский и украинский.
Опыт переводов: более 3 лет.
Навыки:
- перевод
- вычитка текста
- редактирование текста
- написание субтитров
- локализация игр/приложений
- транскрибирование
Перевожу:
- Технические тексты (руководства по эксплуатации, технические характеристики изделия, инженерия и т. Д.)
- Юридические тексты (Контракты, юридические документы, Оферты и др.)
- Пищевая промышленность (чайные продукты, кондитерская документация, приправы и другие)
- IT тексты
- Игры/Приложения
- Блокчейн и криптовалюта (например, WhitePaper и другая документация)
- Медицинские тексты
- Переписки
- Веб-сайты
- Сертификаты
- Отчеты
- Письма
- Новости (Туризм/Автомобили/Мода/Искусство)
- Презентации
- Аудио/Видео файлы
Инструменты, которые использую:
- Microsoft Word / Excel / PowerPoint
- Abbyy Fine Reader
- Adobe Acrobat Pro DC
- Adobe Photoshop
- онлайн словари
- Subtitle Edit
Могу:
- сохранить формат/стиль/шрифт/фон текста (например, текст PDF) - я просто сделаю его идентичным;
- редактировать картинки (перевод текста на картинке) используя PhotoShop;
Прожил в США 5 месяцев.
Я стараюсь предоставлять только высококачественный перевод, так как дорожу своей репутацией и сделаю все возможное, чтобы сохранить ее.
Мои Контакты:
Gmail: [email protected]
Методы оплаты:
- Яндекс деньги
- Payoneer
- Перевод Whitepaper (русский-английский)76 просмотров