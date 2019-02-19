Переводчик Английского/Русского/Украинского языков

Переводчик с Высшим образованием. Специальность - Иностранная Филология (Ин Яз).

Владею языками: английский, русский и украинский.

Опыт переводов: более 3 лет.

Навыки:

- перевод

- вычитка текста

- редактирование текста

- написание субтитров

- локализация игр/приложений

- транскрибирование

Перевожу:

- Технические тексты (руководства по эксплуатации, технические характеристики изделия, инженерия и т. Д.)

- Юридические тексты (Контракты, юридические документы, Оферты и др.)

- Пищевая промышленность (чайные продукты, кондитерская документация, приправы и другие)

- IT тексты

- Игры/Приложения

- Блокчейн и криптовалюта (например, WhitePaper и другая документация)

- Медицинские тексты

- Переписки

- Веб-сайты

- Сертификаты

- Отчеты

- Письма

- Новости (Туризм/Автомобили/Мода/Искусство)

- Презентации

- Аудио/Видео файлы

Инструменты, которые использую:

- Microsoft Word / Excel / PowerPoint

- Abbyy Fine Reader

- Adobe Acrobat Pro DC

- Adobe Photoshop

- онлайн словари

- Subtitle Edit

Могу:

- сохранить формат/стиль/шрифт/фон текста (например, текст PDF) - я просто сделаю его идентичным;

- редактировать картинки (перевод текста на картинке) используя PhotoShop;

Прожил в США 5 месяцев.

Я стараюсь предоставлять только высококачественный перевод, так как дорожу своей репутацией и сделаю все возможное, чтобы сохранить ее.

Мои Контакты:

Gmail: [email protected]

Методы оплаты:

- Яндекс деньги

- Payoneer