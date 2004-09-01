VladimirMirnii

E-mail: [email protected]
Skype: vladimir.mirnii
Образование:
Высшее
с 09.2009 по 02.2011
ОМУРЧ "Украина", филологии и массовых коммуникаций, перевод, Киев.
Ученая степень - магистр.
Высшее
с 09.2004 по 06.2009
НГУ им. М.В. Гоголя, иностранных языков, Нежин.
Опыт:
Копирайтер
с 03.2011 по 03.2013
Govital Research (Маркетинг, Образование)
• Написание статей и текстов на английском языке для веб-сайтов.
• Вычитка готовых текстов и статей.
• Перевод текстов и статей с русского (украинского) языка на английский и наоборот.
• Написание продающего контента, пресс-релизов, SEO-статей, статей для блогов.
Копирайтер
с 09.2010 по 02.2011
Internet Systems (создание веб-сайтов)
• Написание текстов и статей на английском языке для веб-сайтов.
• Вычитка готовых текстов и статей.
Знание языков: английский - на уровне носителя языка.
Услуги: переводы, корректировка, SEO-копирайт, написание продающих текстов, пресс-релизов, ревью и прочего контента.
Своевременность и грамотность гарантирую.