VladimirMirnii

E-mail: [email protected]

Skype: vladimir.mirnii

Образование:

Высшее

с 09.2009 по 02.2011

ОМУРЧ "Украина", филологии и массовых коммуникаций, перевод, Киев.

Ученая степень - магистр.

Высшее

с 09.2004 по 06.2009

НГУ им. М.В. Гоголя, иностранных языков, Нежин.

Опыт:

Копирайтер

с 03.2011 по 03.2013

Govital Research (Маркетинг, Образование)

• Написание статей и текстов на английском языке для веб-сайтов.

• Вычитка готовых текстов и статей.

• Перевод текстов и статей с русского (украинского) языка на английский и наоборот.

• Написание продающего контента, пресс-релизов, SEO-статей, статей для блогов.

Копирайтер

с 09.2010 по 02.2011

Internet Systems (создание веб-сайтов)

• Написание текстов и статей на английском языке для веб-сайтов.

• Вычитка готовых текстов и статей.

Знание языков: английский - на уровне носителя языка.

Услуги: переводы, корректировка, SEO-копирайт, написание продающих текстов, пресс-релизов, ревью и прочего контента.

Своевременность и грамотность гарантирую.