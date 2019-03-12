VladimirSem

Реклама в РСЯ. Конкурентная разведка. Расчёт основных показателей бизнеса.

Рекламныекампании в рекламных сетях Яндекса (РСЯ). Проведу конкурентную разведку в нише.

При предоставлении заказчиком исходных данных рассчитаю эффективность

инвестиций в рекламу в данной нише, оптимальную цену клика, рекламный бюджет и

другие показатели бизнеса. Создам, запущу и оптимизирую тестовую, основную,

ретаргетинговую и др. виды рекламных кампаний в сетях (РСЯ).