VladimirSem

Владимир Семёнов VladimirSemVladimirSem
53 годаРоссия/Ханты-Мансийск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Реклама в РСЯ. Конкурентная разведка. Расчёт основных показателей бизнеса.
Рекламныекампании в рекламных сетях Яндекса (РСЯ). Проведу конкурентную разведку в нише.
При предоставлении заказчиком исходных данных рассчитаю эффективность
инвестиций в рекламу в данной нише, оптимальную цену клика, рекламный бюджет и
другие показатели бизнеса. Создам, запущу и оптимизирую тестовую, основную,
ретаргетинговую и др. виды рекламных кампаний в сетях (РСЯ).
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