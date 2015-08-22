VladimirVP

Нужно сделать интернет - магазин на Joomla + joomshopping. Дизайн есть (PSD). Пример в приложении. Просьба писать примерную стоимость.
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать интернет - магазин на Joomla + joomshopping. Дизайн есть (PSD). Требуется все остальное. Пример [url=http://shot.qip.ru/00ON0o-2WMlLzdTq/]http://shot.qip.ru/00ON0o-2WMlLzdTq/[/url] . Просьба писать примерную стоимость.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужны описания категорий и товара. Детские коляски и аксессуары к ним.Копирайтинг29 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен адаптивный под все экраны и телефоны, с нормальной работай во всех браузерах сайт на opencart.Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать интернет магазин. Joomla+joomshopping.Интернет-магазины14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно исправить и доработать сайт на Joomla. Что надо сделать, в скинах. Плюс еще несколько небольших правок.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для интернет магазина нужны описания категорий и подкатегорий. Магазин с посудой.Копирайтинг25 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать интернет магазин на ДЖУМЛЕ. Дизайн есть (PSD). Магазин простой, товара не много. Просьба, писать приблизительную стоимость.HTML-верстка17 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен дизайн для - магазина.Магазин с фарфором. Нужна главная страница, каталог, карточка товара, корзина оформление заказа, пара всплывающих окон. Примерно такого плана http://shot.qip.ru/00KgAR-65G6Twf2u/ .Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать не большой интернет - магазин на Joomla + joomshopping. Дизайн есть (psd) . Требуется все остальное.Магазин примерно на 20 - 30 товаров.Интернет-магазины32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен дизайн визитки. Четыре цвета. Односторонний. С нуля.Дизайн продукции13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать дизайн в psd на сайт. Нужна главная страница, каталог, карточка товара.Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1
Нужны описания товаров (автомобильные детские кресла и коляски) для интернет магазина.Копирайтинг60 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно скачать с сайта порядка 100 - 150 фотографий .Переименовать их в соответствии с их артикулом. И сделать что бы фон был белый. А так же нужно сделать все фотографии были одного размера (что бы ...Обработка фотографий37 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно наполнить небольшой интернет магазин на ДЖУМЛЕ.Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны описания бытовой техники и посуды, для интернет магазина. 300 - 600 символов в каждом описании.Копирайтинг29 заявокЗакрыт10 лет назад
Для интернет магазина посуды и кухонной техники нужны описания. Долгосрочное сотрудничество.Копирайтинг47 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны описания товаров для интернет магазина посуды и мелкой бытовой кухонной техники.Копирайтинг25 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать сайт на Битриксе, по функционалу примерно такого плана http://www.superposuda.ru/ . Движок и дизайн есть.Интернет-магазины16 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно наполнить эксель таблицу для выгрузки товара на сайт. 11 столбцов.Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад