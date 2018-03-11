VladimirYa

Я - новичок, в фрилансе;о)))

Интересуют проекты по специализациям Айдентика/Полиграфия | Графика/Фото | Аудио/Видео/Мультимедиа | Администрирование в соц.сетях и на сайтах.

Я не сильный профессионал в этих направлениях, но опыт имеется. Если Вы хотите сэкономить на бюджете проекта - обращайтесь, не пожалеете.

е-mail: [email protected]

Опять же, так как я новичок, у меня нет "райдера" и отработанных схем взаимодействия при выполнении заказа. Так что, действовать будем по договоренности;о))) О себе могу сказать - организован, ответственен и пунктуален.

Работаю я, как правило, по вечерам и в выходные.