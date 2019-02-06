Vladimir_143

Владимир Vladimir_143

 
24 годаРоссия/Серпухов
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание интернет ресурсов, и не только... Верстка - HTML5 & CCS3; Программирование - PHP or ASP.NET & SQL; JavaScript & JQuery

HTML-версткa

Веб-программирование

PHPJavascriptHTMLjQueryASP.NETSQL
Портфолио