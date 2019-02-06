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Владимир
Vladimir_143
Vladimir_143
24 года
Россия
/
Серпухов
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
Создание интернет ресурсов, и не только... Верстка - HTML5 & CCS3; Программирование - PHP or ASP.NET & SQL; JavaScript & JQuery
HTML-версткa
Веб-программирование
PHP
Javascript
HTML
jQuery
ASP.NET
SQL
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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HTML верстка
116 просмотров
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