Vladimir_2019

Владимр Клемешин Vladimir_2019

 
65 летРоссия/Самара
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Обработаю фото быстро и качественно. Опыт работы более 15 лет.

Корректировка цвета, замена фона, наложение, коллаж, ретушь, листовки. буклеты, афиши