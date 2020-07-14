Владимр Клемешин Vladimir_2019Vladimir_2019
65 летРоссия/Самара
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Обработаю фото быстро и качественно. Опыт работы более 15 лет.
Корректировка цвета, замена фона, наложение, коллаж, ретушь, листовки. буклеты, афиши
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сайтов62 просмотра
- Рисунки, баннеры, оформление соцсетей, сайтов и т.90 просмотров
- Обработка фото71 просмотр
- Шапка ВК90 просмотров
- 3D-коробочки, 3D-обложки77 просмотров
- Оформление соцсетей, баннеры103 просмотра
- Создание персонажей. Рисунки животных.105 просмотров
- Варианты работы с изображением87 просмотров