Vladimir_ES

Комплексная помощь при сбоях в работе вашей локальной сети (ЛВС) . В т.ч.:
1. Построение ЛВС как с «нуля», так и «тюнинг» уже существующих, при необходимости (или желании) с использованием беспроводных (Wi-Fi) сетей
2. Настройка сетевого оборудования Cisco и других производителей.
3. Обслуживание компьютерных сетей.
4. Подключение к Интернет, помощь в поиске и выборе провайдера.
5. Установка-настройка Firewall (межсетевого экрана для предотвращения проникновения извне).
6. Установка-настройка Proxy (для сбора статистики и управления доступом в Интернет).
7. Установка-настройка Антивирусного сервера.
8. Установка-настройка Web сервера или помощь в поиске и размещении на хостинг.
Тоже самое для Mail сервера (почтового).
9. Установка-настройка контроллера домена, файлового и сервера приложений (например для 1С).
10. Подключение и настройка сетевых принтеров.
11. Системы хранения данных и системы резервного копирования
12. IP-телефония (на базе оборудования Cisco, AddPac, QTech).
13. Мультисервисные сети (телефонные и локальные сети). Установка и настройка мини АТС Panasonic моделей: KX-TEB308RU, KX-TES(TEM)824RU, KX-TDA30RU.
14. Подключение удаленных филиалов (офисов, пользователей) к центральному офису по IP-сети и объединение инфраструктур удаленных территорий предприятия.
15. Установка спутникового интернета и\или телевидения. Настройка потокового вещания по сети.
16. Установка систем видеонаблюдения. Подключение видеорегистраторов\видеосерверов.