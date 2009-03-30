Vladimir_ES

Комплексная помощь

Комплексная помощь при сбоях в работе вашей локальной сети (ЛВС) . В т.ч.:

1. Построение ЛВС как с «нуля», так и «тюнинг» уже существующих, при необходимости (или желании) с использованием беспроводных (Wi-Fi) сетей

2. Настройка сетевого оборудования Cisco и других производителей.

3. Обслуживание компьютерных сетей.

4. Подключение к Интернет, помощь в поиске и выборе провайдера.

5. Установка-настройка Firewall (межсетевого экрана для предотвращения проникновения извне).

6. Установка-настройка Proxy (для сбора статистики и управления доступом в Интернет).

7. Установка-настройка Антивирусного сервера.

8. Установка-настройка Web сервера или помощь в поиске и размещении на хостинг.

Тоже самое для Mail сервера (почтового).

9. Установка-настройка контроллера домена, файлового и сервера приложений (например для 1С).

10. Подключение и настройка сетевых принтеров.

11. Системы хранения данных и системы резервного копирования

12. IP-телефония (на базе оборудования Cisco, AddPac, QTech).

13. Мультисервисные сети (телефонные и локальные сети). Установка и настройка мини АТС Panasonic моделей: KX-TEB308RU, KX-TES(TEM)824RU, KX-TDA30RU.

14. Подключение удаленных филиалов (офисов, пользователей) к центральному офису по IP-сети и объединение инфраструктур удаленных территорий предприятия.

15. Установка спутникового интернета и\или телевидения. Настройка потокового вещания по сети.

16. Установка систем видеонаблюдения. Подключение видеорегистраторов\видеосерверов.