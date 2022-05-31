Vladimir_Holodov

Владимир Холодов Vladimir_HolodovVladimir_Holodov
21 годУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Motion-designer, видеомонтажер, реклама.
Доброго времени суток, меня зовут Владимир .
Имею большой опыт работы с видео, анимацией, создания рекламы, intro, outro и другой графики для различных проектов 里.
Убедиться в моем профессиональности можно посмотрев мое портфолио .
- Делаю анимированную рекламу для youtube, instagram, facebook, и т.д.
- В совершенстве знаю Premier Pro, After Effects, Photoshop.
- Intro, outro, заставки, перебивки, transition.
- Плашки для видео.
- Анимирование логотипов, текста
- Различные заголовки, банеры
- Любая инфографика.
- Связь 24\7.
- Современные и креативные решения.
- Качественный результат.
- Быстрое выполнение задания.
- Индивидуальный подход.
Жду ваших заказов .