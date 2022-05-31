Vladimir_Holodov

Владимир Холодов Vladimir_Holodov

 
21 годУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Motion-designer, видеомонтажер, реклама.

Доброго времени суток, меня зовут Владимир ‍ .

Имею большой опыт работы с видео, анимацией, создания рекламы, intro, outro и другой графики для различных проектов 里.

Убедиться в моем профессиональности можно посмотрев мое портфолио .

  • Делаю анимированную рекламу для youtube, instagram, facebook, и т.д.
  • В совершенстве знаю Premier Pro, After Effects, Photoshop.
  • Intro, outro, заставки, перебивки, transition.
  • Плашки для видео.
  • Анимирование логотипов, текста
  • Различные заголовки, банеры
  • Любая инфографика.
Работа со мной это  :

  • Связь 24\7.
  • Современные и креативные решения.
  • Качественный результат.
  • Быстрое выполнение задания.
  • Индивидуальный подход.
Все мои работы можете посмотреть в портфолио .

Жду ваших заказов .

PhotoshopAfter Effects