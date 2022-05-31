Vladimir_Holodov

Motion-designer, видеомонтажер, реклама.

Доброго времени суток, меня зовут Владимир ‍ .

Имею большой опыт работы с видео, анимацией, создания рекламы, intro, outro и другой графики для различных проектов 里.

Убедиться в моем профессиональности можно посмотрев мое портфолио .

Делаю анимированную рекламу для youtube, instagram, facebook, и т.д.

В совершенстве знаю Premier Pro, After Effects, Photoshop.

Intro, outro, заставки, перебивки, transition.

Плашки для видео.

Анимирование логотипов, текста

Различные заголовки, банеры

Любая инфографика.

Работа со мной это  :

Связь 24\7.

Современные и креативные решения.

Качественный результат.

Быстрое выполнение задания.

Индивидуальный подход.

Все мои работы можете посмотреть в портфолио .

Жду ваших заказов .