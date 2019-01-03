Владимир Толмачев Vladimir_TolmVladimir_Tolm
42 годаРоссия/Тюмень
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
3D моделлер, визуализатор
Предметное 3D-моделирование. 3D-визуализация частных и общественных интерьеров, экстерьеров жилых и общественных зданий. Сотрудничество с дизайнерами и арх.-бюро. Разработка проектной документации для дизайн-проекта. Оформление в соответствии с ГОСТ.
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Портфолио
- Из дизайн проекта140 просмотров
- Легкая классика128 просмотров
- Спорткомплекс109 просмотров
- Спальня92 просмотра