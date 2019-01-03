3D моделлер, визуализатор

Предметное 3D-моделирование. 3D-визуализация частных и общественных интерьеров, экстерьеров жилых и общественных зданий. Сотрудничество с дизайнерами и арх.-бюро. Разработка проектной документации для дизайн-проекта. Оформление в соответствии с ГОСТ.