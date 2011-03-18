Vladimir_ny

Cпециализация - Управление персоналом

Профессиональный опыт

12.2009-настоящее время ООО «АНТ-Информ»

Руководитель департамента по управлению персоналом

Разработка системы оплаты труда. Разработка системы оценки эффективности деятельности персонала. Организация разработки проектов коллективных договоров в обособленных подразделениях. Бюджетирование расходов на персонал. Разработка системы социальной защиты работников (негосударственное пенсионное страхование, добровольное медицинское страхование). Организация и координация работ по анализу и оптимизации организационной структуры и административных расходов компании, проведение мероприятий по сокращению численности персонала. Контроль оформления трудовых отношений, ведения кадрового учета. Контроль процедуры подбора персонала.

07.2008-12.2009 ООО «Русско-азиатская инвестиционная компания»

(управляющая компания холдинга)

Заместитель руководителя департамента по организационному

развитию и управлению персоналом

Подбор персонала, адаптация новых сотрудников. Организация и координация работ по анализу и оптимизации оргструктуры и административных расходов управляющей компании и предприятий холдинга, проведение необходимых мероприятий. Контроль оформления трудовых отношений, ведения кадрового учета. Формирование бюджета расходов на персонал. Разработка системы оценки эффективности деятельности персонала. Оценка удовлетворенности персонала. Проведение кадрового аудита на предприятиях холдинга. Разрешение трудовых споров и конфликтных ситуаций.

11.2007-07.2008 Холдинг «Русские машины»

ООО «РМ-Системс»

Директор по персоналу (в порядке перевода)

Подбор персонала, взаимодействие с кадровыми агентствами. Организация постановки целей руководителям управляющей компании и предприятий. Разработка системы оплаты труда руководителей и специалистов, разработка системы премирования. Разработка оргструктуры управляющей компании и предприятий. Разработка планов развития и обучения сотрудников. Проведение оценки эффективности работы персонала. Формирование бюджета расходов на персонал. Разработка локальных нормативных актов. Организация кадрового делопроизводства. Решение административных, хозяйственных вопросов; организационных вопросов, связанных с привлечением иностранных специалистов.

10.2003-10.2007 Холдинг «РусПромАвто» (переименован в «Группа ГАЗ»)

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»

Начальник отдела кадров (в порядке перевода)

Организация кадрового учета и общего делопроизводства. Разработка проектов локальных нормативных актов. Подбор персонала. Участие в организации и проведении оценки персонала. Участие в разработке социальных программ. Составление смет затрат административных расходов. Консультирование руководителей и сотрудников по вопросам трудового законодательства, участие в разрешении трудовых споров.

03.2002-10.2003 Холдинг «РусПромАвто»

ООО «Управляющая Компания «Большегрузные автомобили»

Директор департамента по общим вопросам (в порядке перевода)

Подбор персонала. Организация кадрового и общего делопроизводства. Разработка планов материально-технического обеспечения Компании, смет расходов. Заключение договоров на оказание услуг, поставку автомобильной техники, договоров купли-продажи, аренды помещений, лизинга автомобильной техники. Разработка локальных нормативных актов. Организация протокольных мероприятий.

11.2001-02.2002 Холдинг «РусПромАвто»

Московское представительство ЗАО «Торговый дом «УралАЗ»

Директор представительства (в порядке перевода)

Руководство коллективом представительства. Представление интересов Общества в государственных структурах и коммерческих организациях Москвы. Заключение договоров на продажу автомобильной техники марки «Урал». Организация протокольных мероприятий с участием иностранных партнеров. Решение организационных и кадровых вопросов деятельности представительства

12.1995-11.2001 Московская дирекция ОАО «Уральский автомобильный завод» (ОАО «УралАЗ»)

Заместитель директора по общим вопросам

Представление интересов Общества в государственных, муниципальных, коммерческих организациях. Подбор персонала, организация кадрового и общего делопроизводства. Решение административно-хозяйственных вопросов (аренда помещений, хозяйственное обеспечение, транспортное обслуживание, организация протокольных мероприятий). Заключение договоров на поставку автомобильной техники, оказание услуг, купли-продажи недвижимости, уступки прав требования. Регистрация и ликвидация предприятий.

Образование

1976-1982 Харьковский авиационный институт,

Инженер-механик по специальности «авиационные двигатели» (диплом с отличием)

1987-1990 Аспирантура при Харьковском авиационном институте (получена ученая степень кандидата технических наук)

2005-2007 Заочное отделение Московского государственного университета экономики, статистики и

информатики. Экономист, специальность «Финансы и кредит» (диплом с отличием).

2004 Профессиональная переподготовка по специальности «Управление персоналом», 535 часов,

Институт повышения квалификации Академии государственной службы при Президенте РФ

Иностранный язык Английский язык - уровень Pre-intermediate

Персональный компьютер На уровне пользователя (WORD, EXCEL, Visio, Power Point, 1С. Зарплата и кадры)