VladimiraMinich

Редактор-корректор. Сделаю Ваш текст идеальным

Образование:

2012–2016 гг., Новгородский Государственный Университет имени Ярослава Мудрого. Уровень образования: Высшее. Факультет: филологический. Специальность: филолог (бакалавр). Форма обучения: Дневная/Очная.

2017-2019 гг., НовГу, филологический факультет. Магистратура, направление "Русская литература". Форма обучения: Дневная/Очная

Опыт работы:

– сентябрь 2015 г.- май 2019 г.: лаборант на кафедре Русской и зарубежной литературы в НовГУ им. Я. Мудрого (официальное трудоустройство).

– Организация выпуска и презентация альманаха Литературного клуба НовГУ «Остановиться нельзя: сборник стихов и прозы» (Музей русской книжности НовГУ), осуществлена подготовка текста этого сборника;

– Подготовка текста к публикации двух альманахов: «Во имя жизни и любви», «Есть в мире дом…» (к 75-летию В. В. Сороки)

– Работа с Новгородским региональным отделением Союза писателей России, литературным объединением имени В. А. Кулагина.